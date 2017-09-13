На Житомирщине из-за непогоды обесточены 14 населенных пунктов в 4-х районах области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, в ночь с 12 на 13 сентября в результате неблагоприятных погодных условий - из-за ливня, грозы и сильного ветра - после срабатывания систем защиты линий электропередач без электроснабжения остались 14 населенных пунктов в 4-х районах области. В частности, в Барановском – 3, Бердичевском – 4, Лугинском – 3 и Новоград-Волынском – 4. К тому же, отключена 81 трансформаторная подстанция.

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К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.