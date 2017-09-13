Американский уголь в Украине: в Минэнергоугля рассказали, сколько еще тонн прибудет до конца года
Первая партия американского угля для «Центрэнерго» составила 80 тыс. тонн, всего до конца года планируются поставки до 600 тыс. тонн.
Первая партия американского угля для государственной компании «Центрэнерго», доставленная в порт «Южный» Одесской области 12 сентября, составила 80 тыс. тонн, а до конца года планируется поставка до 600 тыс. тонн угля из США для обеспечения бесперебойной работы госкомпании в отопительный сезон.
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Об этом сообщила журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Галина Карп после заседания правительства в среду.
«Насколько я знаю, 80 тыс. тонн… По информации, которая у меня есть, планируются поставки до 600 тыс. тонн», - сказала Карп.
Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать этот уголь из ЮАР. Так, в 2016 году поставки угля антрацитовой группы из ЮАР осуществляла частная компания ДТЭК и государственная «Центрэнерго».
В начале февраля 2017 года министр энергетики Игорь Насалик заявил, что украинские компании ведут переговоры с иностранными партнерами об импорте 1 млн тонн антрацита из США.
В конце июля 2017 года одна из крупнейших украинских энергокомпаний "Центрэнерго" заключила с американской компанией XСoal Energy&Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тыс. тонн антрацита. Утром 13 сентября порт «Южный» принял балкер с энергетическим углем из США для нужд "Центрэнерго".