Американский уголь в Украине: в Минэнергоугля рассказали, сколько еще тонн прибудет до конца года

Первая партия американского угля для государственной компании «Центрэнерго», доставленная в порт «Южный» Одесской области 12 сентября, составила 80 тыс. тонн, а до конца года планируется поставка до 600 тыс. тонн угля из США для обеспечения бесперебойной работы госкомпании в отопительный сезон.

Читайте такжеВ "Укрэнерго" подсчитали, сколько угля нужно Украине на осенне-зимний период

Об этом сообщила журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Галина Карп после заседания правительства в среду.

«Насколько я знаю, 80 тыс. тонн… По информации, которая у меня есть, планируются поставки до 600 тыс. тонн», - сказала Карп.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать этот уголь из ЮАР. Так, в 2016 году поставки угля антрацитовой группы из ЮАР осуществляла частная компания ДТЭК и государственная «Центрэнерго».

В начале февраля 2017 года министр энергетики Игорь Насалик заявил, что украинские компании ведут переговоры с иностранными партнерами об импорте 1 млн тонн антрацита из США.

В конце июля 2017 года одна из крупнейших украинских энергокомпаний "Центрэнерго" заключила с американской компанией XСoal Energy&Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тыс. тонн антрацита. Утром 13 сентября порт «Южный» принял балкер с энергетическим углем из США для нужд "Центрэнерго".