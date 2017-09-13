АМКУ предлагает правительству изменить методику расчета цены на газ

Антимонопольный комитет Украины предлагает правительству рассмотреть возможность привязки стоимости газа, которым оперирует Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины", к средней стоимости топлива, которое добывается газодобывающими компаниями Украины, вместо того, чтобы использовать привязку к ценам на газовых хабах в Европе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

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"Рассмотреть возможность пересмотра текущей методики расчета цены на газ, которую сейчас использует НАК "Нафтогаз Украины", а именно, определения цены природного газа на уровне среднего значения его стоимости в газодобывающих предприятиях Украины без дополнительных транспортных расходов до западной границы Украины и тарифа на вход в газотранспортную систему Украины, а не уровне импортного паритета", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, такое предложение от АМКУ последовало после того, как "Нафтогаз" начал заключать договоры на поставку газа для теплокоммунэнерго по цене от 1 апреля 2017 года, поскольку ценовой индикатор на новый отопительный период еще не был определен Минэнергоугля.

"Такой подход со стороны НАК "Нафтогаз Украины"… может приводить к ущемлению интересов теплоснабжающих предприятий и иметь признаки нарушений законодательства о защите экономической конкуренции", - сообщили в Комитете, добавив, что это также может создавать предпосылки для формирования монопольно высоких цен как на природный газ, так и на тепловую энергию, что отразится на увеличении тарифов на услуги по отоплению и снабжению горячей воды для конечных потребителей.

Для разрешения этой ситуации, кроме изменения принципа ценообразования на газ, в АМКУ также предложили правительству поручить Министерству энергетики и угольной промышленности Украины как можно быстрее обнародовать информацию о цене природного газа и предоставить теплокоммунэнерго право свободно выбирать поставщика газа, как альтернативу "Нафтогазу".

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2017 года "Нафтогаз" начал заключать договоры с теплокоммунэнерго на поставку газа в отопительном сезоне 2017-2018 годов. Эти договоры заключались по цене на газ, которая действовала по состоянию на 1 апреля 2017 года, поскольку Минэнергоугля не опубликовало расчетную стоимость газа для нового отопительного сезона. Министерство должно было это сделать до 1 июля 2017 года.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 6 сентября, суммарная задолженность за газ у производителей тепловой энергии (теплокоммунэнерго и ТЭЦ) составила 22,7 миллиарда гривень, из которых 6,3 миллиарда гривень – за 2017 год.

Справка УНИАН. На сегодняшний день, согласно постановлению Кабмина от 22.03.2017 №187, стоимость газа, которым торгует "Нафтогаз", рассчитывается исходя их рыночного индикатора – средней стоимости "голубого" топлива за определенный период на немецком газовом хабе NCG. Кроме того, "Нафтогаз" покупает газ из стран ЕС по ценам с привязкой к котировкам на европейском рынке.

Выполняя наложенные правительством спецобязательства, "Нафтогаз" продает газ населению, теплокоммунэнерго и другим потребителям по цене, которая состоит из европейских котировок плюс платы за транспортировку газа через ГТС и других составляющих, с учетом курса валют.

"Нафтогаз Украины" является оптовым покупателем импортного газа, а также покупает газ у своей дочерней структуры – крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування". Госхолдинг реализует газ как для нужд населения, так на свободном рынке - для промышленных потребителей.