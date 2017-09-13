Цена газа для населения: Минэнергоугля предлагает внести изменения в постановление Кабмина

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает изменить постановление Кабмина №187 от 22.03.2017 года о спецобязательствах национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" и ряда других компаний на рынке природного газа таким образом, чтобы не допустить роста цен на "голубое" топливо для населения с начала нового отопительного сезона.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе министерства, ссылаясь на результаты заседания правительственного комитета по вопросам ТЭК, на котором было рассмотрено и принято предложение Минэнергоугля.

Согласно позиции министерства, необходимо внести изменения в период, на основе которого осуществляется расчёт цены газа на уровне импортного паритета, и использовать два промежутка времени: с 1 апреля по 1 октября 2016 года и с 1 апреля по 1 июля 2017 года.

"В соответствии с предложенным Минэнергоугля расчет цены газа на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года будет составлять 5223,06 гривни. без НДС, что только на 5,6% больше текущей цены. Рассчитанная цена не превышает 10% текущей, поэтому нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 года", - отмечается в тексте проекта изменений в постановление Кабмина, который планируется рассмотреть на очередном заседании правительства.

В этом проекте также указывается, что при использовании действующих правил, цена газа для населения вырастет по сравнению с нынешним значением (4942 гривни за 1 тысячу кубометров) на 17,6% - до 5515,49 гривни за 1 тысячу кубометров.

"Минэнергоугля в мае-июне 2017 года, согласно положениям действующей Постановления КМУ №187, провело анализ ситуации на рынке природного газа и установило, что по состоянию на 1 июля 2017 года цена газа с 1 октября 2017 года должна составлять 5815,49 гривни без НДС, что на 17,6% больше текущей цены", - говорится в сообщении.

Также Минэнергоугля, учитывая переговоры правительства с МВФ и Энергетическим Сообществом, рассчитало два возможных варианта стоимости газа для социально незащищённых категорий потребителей.

Согласно первому варианту, цена будет рассчитываться исходя из стоимости газа от "Укргазвыдобування" по принципу "хаб минус" (то есть значение европейских котировок минус транспорт до украинской границы и по территории Украины) и цены импортного газа по принципу "хаб плюс" (включая транспортную составляющую).

По второму варианту предлагается использовать стоимость газа от "Укргазвыдобування" по принципу "хаб минус" и цену импортного топлива по цене "хаб" (то есть только значение европейских котировок). В результате применения первого варианта, цена газа составит 4120 гривень за 1 тысячу кубометров и второго – 5184 гривни за 1 тысячу кубометров.

Согласно сообщению, предполагается закупка 3,7 миллиарда кубометров импортного газа и 13,9 миллиарда кубометров топлива добычи "Укргазвыдобування".

Как сообщал УНИАН, ранее в "Нафтогазе", согласно действующим правилам, которые установлены постановлением Кабмина №187, был проведен расчет стоимости цена газ для населения на отопительный сезон в 2017-2018 годах. По этим расчетам, стоимость "голубого" топлива для населения должна вырасти на 19%.

В свою очередь в Минэнергоугля заявили, что оснований для роста цены на газ для населения в следующем отопительном сезоне нет. Также 17 августа премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин не будет повышать цены на газ для нужд населения и теплокоммунэнерго на период отопительного сезона 2017-2018 годов.

В середине августа "Нафтогаз" обратился с просьбой к Минэнергоугля определить и опубликовать значение цены на газ, которая будет использоваться госхолдингом для реализации топлива населению и теплоснабжающим компаниям в новом отопительном сезоне. Поскольку Министерство не выполнило это просьбу, то госхолдинг с 1 сентября 2017 года начал заключать договора с теплокоммунэнерго на поставку газа в отопительном сезоне 2017-2018 годов по цене на газ, которая действовала по состоянию на 1 апреля 2017 года.