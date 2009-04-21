Мировые цены на нефть упали

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник значительно снизились на фоне укрепления курса доллара и сообщений об увеличении запасов топлива в США, сообщает РИА Новости..

Также на динамику продаж нефти на американских рынках повлиял тот факт, что понедельник был последним днем заключения контрактов с поставкой в мае.

"Укрепление доллара стимулировало продажи, а истечением срока майских фьючерсов заставляло трейдеров торопиться", - сказал аналитик at Citi Futures Perspective Тим Эванс.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 4,45 доллара - до 45,88 долларов за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 3,23 доллара - до 50,12 долларов за баррель.