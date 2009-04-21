Продан: бизнес-план модернизации ГТС разработают до конца года

В течение этого года будут разработаны конкретные бизнес-планы относительно модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН в интервью радио “Свобода”.

Он привел пример с бизнес-планами модернизации компрессорных станций. По словам министра, будет взята конкретная «компрессорная», будет сделано технико-экономическое обоснование ее модернизации, и уже тогда этот проект будет финансироваться конкретным банком. После этого будут проводиться тендеры, в которых примут участие компании, которые специализируются на услугах и работах по компрессорным станциям.

По словам Ю.ПРОДАНА, на сегодня уже есть предложения, и продолжается сотрудничество, в частности, с японскими компаниями, у которых есть “интересные предложения по модернизации компрессорных станций, есть предложения по спутниковому контролю за утечками газа”.

Ю.ПРОДАН добавил, что поступают предложения от украинских производителей оборудования и от российских компаний, которые поставляют оборудование.

Министр отметил, что “сегодня все структуры, которые есть в мире, и которые имеют предложения по новейшим технологиям, могут принять участие в тендере, и работать на модернизацию украинской ГТС”, подчеркнув при этом, что все работы и услуги будут выполняться на тендерных принципах.

Кроме того, он отметил, что конкретные предложения появятся после заключения кредитных соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Мировым банком.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 15 апреля поручил Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить ТЭО и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации газотранспортной системы Украины (ГТС).

Кабмин также поручил Минтопэнерго и “Нафтогазу” в шестимесячный срок провести консультации и определить партнеров, в том числе инвесторов, для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС. Правительство также поручило начать переговоры о заключении в первом полугодии 2010 года соответствующих кредитных соглашений.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию по модернизации ГТС.

Согласно декларации, на модернизацию ГТС планируется выделить около 3,5 млрд. долларов.

На прошлой неделе Ю.ПРОДАН сообщил, что заключение соответствующих кредитных соглашений предусматривается уже в первом квартале в 2010 г.