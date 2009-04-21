Прокладке газопровода "Северный поток" мешают 36 мин
На дне Балтийского моря
Прокладке газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря мешают всего 36 боевых мин, которые предстоит ликвидировать. Об этом сообщил накануне советник проекта по странам Балтии Романс Бауманис, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..
По его словам, разработчики маршрута обследовали морское дно на площади 40 тыс кв км. "Сначала исследования шли в зоне шириной в 30 километров, потом зона прокладки была сужена буквально до 15 метров, - сказал он в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы". - Использовалось самое современное оборудование, которое позволило зафиксировать на морском дне предметы размером не более мобильного телефона".
"То есть нам очень хорошо известно, что там находится, - заверил Р.Бауманис. - Выбирался маршрут, чтобы обходить известные места захоронения химических боеприпасов. На данный момент факты таковы: имеется 36 мин на пути газопровода. Они должны быть обезврежены".
Эксперт также исключил необходимость организации какой-то особой охраны самого трубопровода после завершения строительства, тем более с использованием российского военно-морского флота.
"Корабли никаким образом не могут обеспечить безопасность трубопровода, - заверил он. - Трубопровод охраняется средой, в которой он находится. В принципе, охрана как таковая не нужна вообще. Трубопровод покрыт очень толстым слоем бетона. Главная задача этого - создать такой вес, чтобы морские течения не могли повлиять на стабильность трубы. Но в то же время это своего рода панцирь. Он непробиваемый. Вероятность того, что можно нанести механическое повреждение трубопроводу, чисто теоретическая. Трубопровод охранять морскими силами невозможно и не нужно".