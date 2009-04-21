Расчеты за газ упали

На протяжении января-марта текущего года в Украине уровень расчетов за потребленный газ снизился на 1,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 76,7%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 16 млрд. 41,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 17 млрд. 453,3 млн. грн., за который оплачено 13 млрд. 381,0 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия, которые входят в структуру НАК “Нафтогаз Украины”, поставили потребителям 42 млрд. 255,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 34 млрд. 757,2 млн. грн, за который оплачено 32 млрд. 626 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2008 году увеличился на 7,2 процентных пункта по сравнению с 2007 годом – до 93,9%.