Верховный суд отказал "Газпрому" в обжаловании штрафа АМКУ на 172 миллиарда гривень

Верховный суд Украины признал необоснованной жалобу российского газового монополиста «Газпрома» на постановление Высшего хозяйственного суда от 16 мая 2017 года, по которому Антимонопольный комитет выиграл дело против российской компании и оштрафовал ее за нарушения украинского антимонопольного законодательства на сумму 171,9 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного суда.

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«11 сентября 2017 года Верховный суд Украины отказал «Газпрому» в допуске к производству дела, в соответствии с которым решениями украинских судов с компании взысканы штраф и пеня за нарушение антимонопольного законодательства Украины», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» в середине августа 2017 года направил в Верховный суд Украины кассационную жалобу о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда от 16 мая 2017 года, по которому Антимонопольный комитет выиграл дело против российской компании и оштрафовал ее за нарушения украинского антимонопольного законодательства на сумму 171,9 млрд грн.

В январе 2016 года АМКУ выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменения решение хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ. Решение апелляционной инстанции стало поводом для «Газпрома» подать кассацию.

В мае 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию российского газового монополиста «Газпром» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн. После этих решений Министерство юстиции начало арест активов «Газпрома» в Украине, а также поиск правовых механизмов для такого ареста активов компании за рубежом.