Суд предоставил НАБУ доступ к счетам компании Ахметова в рамках дела "Роттердам+"

Соломенский районный суд города Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины временный доступ к счетам энергокомпании «ДТЭК Днепроэнерго» олигарха Рината Ахметова в «Укрсоцбанке» в рамках расследования уголовного производства по формуле «Роттердам плюс».

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Об этом говорится в определении Соломенского районного суда Киева от 6 сентября 2017 года, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

«Ходатайство - удовлетворить. Предоставить детективам… Национального антикоррупционного бюро Украины... временный доступ к вещам и документам, которые составляют банковскую тайну и находятся во владении «Укрсоцбанка», с возможностью изъятия их копий, а именно: сведения о движении средств за период с 1 апреля 2014 до момента принятия решения с указанием времени проведения платежей, с входным и выходным сальдо, дебетовыми и кредитными оборотами за каждый операционный банковский день проведения платежей, расшифровкой корреспондентов и назначения платежа по расчетным счетам компании», - сказано в документе.

Отмечается, что постановление действует в течение одного месяца со дня его принятия. В случае отказа выполнять постановление следственный судья вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска. Постановление обжалованию не подлежит.

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Как сообщал УНИАН, НАБУ в июле этого года начало уголовное производство, в рамках которого глава и члены НКРЭКУ подозреваются в том, что они необоснованно включили в состав оптовой рыночной цены на электроэнергию стоимость угля для работы ТЭС по формуле «Роттердам+», которая завышает стоимость топлива.

По данным следствия, Нацкомиссия выполняла преступные договоренности, которые привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы. К таким компаниям НАБУ относит «Центрэнерго», «Донбассэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК Западэнерго».

17 августа НАБУ провело обыски в здании НКРЭКУ. По словам пресс-секретаря агентства Светланы Олифиры, причиной обысков является расследование факта возможных злоупотреблений во время принятия формулы «Роттердам+».

Справка УНИАН. Формула «Роттердам+» была утверждена в апреле 2016 года. Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которые производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Ранее в НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а эксперт Андрей Герус заявил, что благодаря новой формуле тепловая генерация, большая часть которой находится в руках бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн.