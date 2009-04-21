Украина приветствует инициативу президента РФ по энергосотрудничеству

Украина приветствует инициативу президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, с которой он выступил вчера в Хельсинки (Финляндия), по энергетическому сотрудничеству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

«Конечно, нам импонирует, что этим заявлением руководство Российской Федерации фактически поддержало инициативы Президента Виктора ЮЩЕНКО, которые были направлены на то, чтобы установить баланс интересов между странами-производителями, странами-транзитерами и странами-потребителями», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он добавил, что «фактически впервые Россия заявила с высокой трибуны о балансе интересов».

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, Секретариат Президента Украины сейчас ожидает проектов, предложений от Российской Федерации по энергетическому сотрудничеству.

«Ожидаем предложения и готовы присоединиться к переговорному процессу в духе партнерства, взаимной выгоды и равенства», - добавил он.

Как сообщалось, 20 апреля т.г. президент России Д.МЕДВЕДЕВ по итогам переговоров с президентом Финляндии Тарьей ХАЛОНЕН заявил: «Сегодня мною будет распространен документ для наших партнеров по «восьмерке», по «двадцатке» крупнейших экономик». «Нашим партнерам по СНГ, нашим ближайшим соседям будет передан базовый документ, который определяет вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики, включая и предложения по транзитному соглашению», - добавил он.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что Россия неоднократно говорила о проблемах, связанных с неурегулированностью ряда вопросов энергобезопасности. «Эти вопросы не разрешил договор по энергетической хартии и другие документы. Мы эти документы не ратифицировали и не считаем себя связанными этими решениями. И поэтому наша задача сейчас заключается в том, чтобы обеспечить на будущее баланс интересов стран-производителей энергоресурсов, транзитных государств и потребителей энергоресурсов», - подчеркнул президент РФ.

При этом он добавил, что «именно на это и направлено наше предложение».