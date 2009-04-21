Бойко и Левочкин выиграли суд против Медведчука

Апелляционный суд города Киева полностью удовлетворил апелляционные жалобы народных депутатов Юрия БОЙКО и Сергея ЛЕВОЧКИНА в деле по иску Виктора МЕДВЕДЧУКА. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА (фракция Партии регионов).

В сообщении пресс-службы отмечается, что “столичный Апелляционный суд пересмотрел дело и отменил незаконное решение Печерского райсуда, а также полностью отказал Виктору МЕДВЕДЧУКУ в удовлетворении его требований”.

Как известно, 11 февраля 2009 года Печерский районный суд города Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Виктора МЕДВЕДЧУКА к членам Партии регионов Юрию БОЙКО и Сергею ЛЕВОЧКИНУ о защите чести, достоинства и деловой репутации. В пресс-службе В.МЕДВЕДЧУКА сообщили, что суд признал клеветнической и не отвечающей действительности всю информацию о причастности В.МЕДВЕДЧУКА к срыву газовых переговоров, а также к посредничеству в газовой сфере, обязал ответчиков опровергнуть эту информацию и официально принести извинения В.МЕДВЕДЧУКУ.

Как сообщал УНИАН, 14 января бывший министр топлива и энергетики, народный депутат Ю.БОЙКО выразил мнение, что настоящей причиной срыва украинско-российских газовых переговоров стало лоббирование премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО интересов коммерческой структуры FKRtt Universal Swissland, фактическими владельцами которой являются В.МЕДВЕДЧУК и Игорь БАКАЙ. После этого бывший лидер Социал-демократической партии (объединенной) В.МЕДВЕДЧУК обратился в суд с просьбой обязать народных депутатов Ю.БОЙКО и С.ЛЕВОЧКИНА опровергнуть информацию о его причастности к газовому конфликту.