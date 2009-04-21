Аукцион по продаже 25%-ного госпакета "Полтаваоблэнерго" отменен

Назначенные на завтра, 22 апреля, аукционные торги по продаже 25%-ного госпакета ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) отменены из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

В Фонде также отметили, что следующие торги по этому пакету будут проведены на УМВБ 29 апреля.

Как сообщал УНИАН, приказом от 27 февраля №310 ФГИУ возобновил продажу 25%+1 акция ОАО "Полтаваоблэнерго" и еще блокирующих пакетов пяти облэнерго. Номинальная стоимость 25%-ного пакета акций "Полтаваоблэнерго" составляет 13,8 млн. грн. Стартовая цена госпакета "Полтаваоблэнерго" была установлена в размере 307,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат кипрской Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% - кипрской Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% - кипрской Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% - кипрской Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и управляются Национальной акционерной компанией "Энергетическая компания Украины".