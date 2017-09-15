Тарифы на электроэнергию в Украине являются самыми низкими в Европе - глава НКРЭКУ

Тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми низкими в Европе, сообщил в ходе заседания Координационного центра по обеспечению введения нового рынка электрической энергии глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

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"Длительное время, в течение 25 лет, были очень тёплые и отеческие слова о защите потребителя. И сейчас тарифы на электроэнергию в Украине самые низкие в Европе", - сказал Вовк.

Он отметил, что принятый Верховной Радой закон «О рынке электрической энергии» позволит перейти от плановой экономики в энергетике к рыночной, в результате чего потребитель сможет получить конкурентную цену на качественные услуги.

«Мы уверены, что в результате будет установлена справедливая цена на качественные стабильные услуги», - отметил Вовк.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электрической энергии», который предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии.

Принятие закона является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро.

Этот законопроект отвечает требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего Закона «О функционировании рынка электрической энергии Украины», который определяет организацию рынка в целом и предусматривает проведение корпоратизации компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго».

При своевременном выполнении норм закона предполагается, что промышленные потребители смогут выбирать поставщика электроэнергии в 2019 году, а население - в 2020 году.