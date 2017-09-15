В ЕК назвали приоритетом продление транзита газа через Украину с 2020 года

Продление транзита природного газа через территорию Украины, после окончания действующего контракта национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" с российским газовым монополистом "Газпромом" с начала 2020 года – это приоритет для Европы. Об этом во время ежегодного Ялтинского экономического форума заявил вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

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"Продление транзита газа через после 2020 года - это приоритете для Европы", - сказал он.

Также он добавил, что Украине стоит использовать весь потенциал транзита и добычи газа.

"В Украине есть потенциал стать огромным узлом, хабом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, действующий контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет (до конца 2019 года).

Топ-менеджеры российского монополиста не единожды заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 миллиардов кубометров в год) с 2020 года, или вообще прекратить его. Для этого Россия активно лоббирует строительство двух обходных маршрутов – газопровода по дну Балтийского моря ("Северный поток – 2") и Черного моря ("Турецкий поток").

Несмотря на работу обходных маршрутов (например, "Северного потока – 1") "Газпром" часто обращается к украинской стороне с просьбой увеличить прокачку газа через территорию Украины из-за ремонтов на морских газопроводах.

В этом году фиксируется рекордные показатели транзита российского газа. По данным "Укртрансгаза", за 8 месяцев 2017 года транзит газа через территорию Украины вырос на 23% - до 51,2 миллиарда кубометров.