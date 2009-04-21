Россия предлагает подписать документ о гарантиях энерготранзита, в котором были бы прописаны неприемлемость его прерывания или сокращения, вмешательства в транзитные потоки, говорится в документе "Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики", опубликованном на сайте Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

"Интегральной частью новой системы документов должно стать новое соглашение о гарантиях транзита энергетических материалов и продуктов, включающее в качестве неотъемлемой части договор, устанавливающий процедуру преодоления чрезвычайных ситуаций в данной сфере", - отмечается в документе. Президент России Дмитрий Медведев на пресс-конференции накануне заявил, что Россия передаст своим партнерам по "двадцатке"и СНГ базовый документ, который определяет вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики, включая предложения по транзитному соглашению. Россия полагает, что существующие международные соглашения в сфере энергопоставок не работают и не способны призвать стороны к порядку, а в некоторых из них ряд государств просто не участвуют. В частности, Москва не участвует в Энергетической хартии, которая направлена, прежде всего, на защиту государств-потребителей и не помогает удовлетворить интересы государств-производителей энергоресурсов. Как отмечается в опубликованном на сайте Кремля документе, целью соглашения является "обеспечение надежного и бесперебойного транзита". "Соглашение определяет... принципы установления транзитных тарифов (объективность, разумность, прозрачность, недискриминационность, обоснованность затратами, комфортный налоговый режим); обязательства сторон соглашения обеспечивать выполнение обязательств по транзиту своими субъектами; неприемлемость непредусмотренного транзитными договорами прерывания или сокращения транзита, а также вмешательства в транзитные потоки; ответственность сторон за убытки, причиненные в результате невыполнения требований соглашения и транзитных договоров", - говорится в "Концептуальном подходе". По мнению Кремля, документ также должен содержать "основные термины, единообразное применение которых в транзитных договорах будет способствовать универсальному применению соответствующих правовых норм"; "механизмы координации действий сторон по оптимизации маршрутов транзита"; положения, прописывающие "обязательность реагирования сторон на запросы партнеров и обязательства по обеспечению доступа экспертов сторон и органов по урегулированию конфликтов к транзитной инфраструктуре"и "предпочтительность дипломатических каналов урегулирования конфликтов перед судебными с возможностью разрешения споров в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли" . Кроме того, в соглашении должна быть определена система органов, уполномоченных урегулировать чрезвычайные ситуации и действующих на принципах равноправного участия сторон, а также зафиксирована недопустимость оговорок к нему.