СМИ: Еврокомиссия хочет отстранить "Газпром" от управления "Северным потоком-2"

Еврокомиссия хотела бы распространить на трансбалтийский газопровод «Северный поток-2» действие норм Третьего энергопакета, который запрещает на территории Европы совмещать производство и поставку газа с владением газопроводами.

Читайте такжеВ ЕК назвали приоритетом продление транзита газа через Украину с 2020 года

Для начала переговоров ей требуется специальный мандат. Документ уже подготовлен Еврокомиссией и должен быть утвержден советом ЕС, пишут «Ведомости».

Одним из ключевых условий для Еврокомиссии является распространение на «Северный поток-2» требований о разделении функций поставщика и транзитера газа. «Цель такого разделения состоит в том, чтобы избежать конфликта интересов и усилить конкуренцию, – сказано в документе. – В контексте настоящего соглашения ЕС должен стремиться обеспечить полное структурное разделение между деятельностью по добыче и поставке газа, с одной стороны, и деятельностью по передаче – с другой».

Это наиболее жесткое предложение, содержащееся в проекте мандата. Есть в нем также и два компромиссных. «Может быть рассмотрено применение альтернативных моделей разделения, таких как создание независимого системного оператора или независимого оператора транспортной системы», – говорится в документе.

Фактически первый вариант означает, что инфраструктура «Северного потока-2» останется в собственности 100%-ной «дочки» «Газпрома» Nord Stream 2 AG, но операционное управление трубой должно быть передано независимой компании.

Европейский Союз не должен допустить, чтобы «Северный поток-2» функционировал в юридическом вакууме, не соблюдая прав третьих стран, заявил 14 сентября в Европарламенте член Еврокомиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете. «Нам следует принимать во внимание, что газопровод «Северный поток-2» находится в специфической юридической ситуации, совершенно отличной от других проектов», – сказал Каньете, уточнив, что для трубы нужен «специфический юридический режим».

Второй вариант допускает, что и инфраструктура, и деятельность «Северного потока-2» остаются за Nord Stream 2 AG, но надзирать за его работой будет независимый регулятор. Кроме того, в проект мандата включен пункт о необходимости обеспечения доступа к трубопроводу третьих лиц.

Предполагалось, что обсуждение проекта мандата начнется летом, говорит участвующий в обсуждении документа человек. Но из-за периода отпусков работа сдвинулась на осень. Уже состоялось несколько рабочих совещаний. Но дата голосования в Совете ЕС еще не назначена. Далеко не все страны – члены ЕС определились со своей позицией, говорит он.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока».

В начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2».