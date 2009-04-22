Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках во вторник изменились незначительно и разнонаправленно на фоне ожиданий еженедельной информации о запасах топлива в США, которую опубликует в среду министерство энергетики этой страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil в последний день торгов поднялась на 0,63 доллара - до 46,51 долларов за баррель. Стоимость контрактов с поставкой Light Sweet Crude Oil в июне возросла на 0,04 доллара - до 48,55 долларов за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,04 доллара - до 49,82 долларов за баррель.