Правительство обеспокоено "Северным потоком-2" – Гройсман

Правительство Украины обеспокоено реализацией проекта газопровода «Северный поток-2», по которому Россия планирует транспортировать газ по дну Балтийского моря в обход территории Украины, и считает, что этот вопрос требует более тщательного изучения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время брифинга по итогам встречи с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

«Правительство обеспокоено «Северным потоком-2». Мы считаем, что этот вопрос требует более тщательного изучения по линии ЕС и наших международных партнеров. Но я глубоко убежден, что мы и в этом вопросе тоже должны быть готовы», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2», который дополнит уже работающую первую нитку – «Северный поток-1».

В конце апреля 2017 года «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2».

Ранее экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что если Россия и некоторые западные компании построят «Северный поток-2», то это лишит Украину 2 млрд долл. прибыли, Словакию – 0,8 млрд долл., Польшу – 0,4 млрд долл., а также поставит под угрозу энергетическую независимость Европейского Союза.

По оценкам председателя национального холдинга «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа.

14 сентября европейский комиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Каньете на заседании Европарламента заявил, что нет необходимости в реализации «Северного потока-2».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предполагает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока».