Украина обеспечена энергоресурсами для нового отопительного сезона - Гройсман
Правительство Украины выделило на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов 9 миллиардов.
Украина накопила достаточное количество энергоресурсов для прохождения отопительного периода 2017-2018 годов, сообщил в ходе заседания Кабинета министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман.
«Мы качественно подготовились к зиме, мы имеем все запасы, начиная от газа и заканчивая всем необходимым для того, чтобы войти планово в новый отопительный сезон и пройти достойно зиму», - сказал Гройсман.
Как сообщал УНИАН, правительство Украины выделило на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов 9 млрд грн.
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Ожидается, что Украина к началу отопительного сезона 2017/2018 годов накопит в подземных хранилищах природного газа более 16 млрд куб. м «голубого» топлива.
При подготовке к отопительному периоду 2016/2017 годов Минэнергоугля также настаивало на необходимости накопить 17 млрд куб. м газа, тогда как руководство «Нафтогаза Украины» уверяло, что 14,5 млрд куб. м будет вполне достаточно.
В результате, в отопительный сезон 2016/2017 годов Украина вошла с запасами «голубого» топлива на уровне 14,7 млрд куб. м и завершила сезон с 8,4 млрд куб. м.