В Еврокомиссии назвали условия для сохранения транзита российского газа через Украину

Ключевыми условиями для сохранения объемов транзита российского газа через территорию Украины в страны ЕС после 2019 года, когда завершается действующий транзитный контракт с «Газпромом», являются разделение национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины», независимая работа регулятора рынка - Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также привлечение европейской компании к управлению газотранспортной системой Украины (ГТС).

Читайте такжеКабмин и "Нафтогаз" "поругались" из-за реформирования ГТС

Об этом во время ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

«Я верю, что анбандлинг (разделение «Нафтогаза» - УНИАН), независимый регулятор и приход европейских компаний с высокой репутацией в Украину, чтобы оперировать этой инфраструктурой (газотранспортной системой – УНИАН), – это ключевое и очень важно», - сказал он.

Также Шефчович добавил, что в Еврокомиссии «ясно понимают, что им действительно не нравится» проект строительства газопровода «Северный поток – 2», который идет в обход территории Украины, и выступают за дальнейшее ведение переговоров, для того чтобы учесть интересы Украины и сохранить транзит по украинской территории.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев говорил, что госхолдинг намерен привлечь к управлению украинской ГТС европейского партнёра. 11 сентября он сообщил, что интерес к управлению газотранспортной системой Украины проявляют четыре крупнейшие мировые компании – операторы газотранспортных систем.

Также в «Нафтогазе» отмечали, что наличие европейского партнера в управлении украинской ГТС необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а потом транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом, сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с «Газпромом».