Сохранение объемов транзита газа через Украину поможет сдержать дальнейшую агрессию РФ – "Нафтогаз"

Сохранение объемов транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза после 2019 года, когда завершается действующий транзитный контракт с «Газпромом», играет роль фактора, который будет сдерживать Россию от попытки возможного дальнейшего вторжения в Украину.

Такое мнение во время ежегодного Ялтинского экономического форума высказал глава правления национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Если «Северный поток» будет построен сейчас, мы окажемся в большой опасности, не только с точки зрения экономических перспектив, но также с точки зрения перспектив общей безопасности… Путину необходимо решить, будет ли он рассматривать полное вторжение в Украину и что тогда случится с экспортом газа в ЕС... И, если ответ будет «нет», а сейчас этот ответ «нет», возможно это (значительный транзит газа через территорию Украины – УНИАН) одна из тех вещей, которая сдерживает его от вторжения в Украину», - сказал Коболев, добавив, что для Украины удержание объемов транзита в страны ЕС – это стратегическое задание.

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Также он отметил, что проведение процедуры анбандлинга, то есть выделения из «Нафтогаза» функции транспортировки газа в отдельную компанию, и привлечение европейского партнера к управлению украинской газотранспортной системой – это обязанность украинского парламента и правительства.

Как сообщал УНИАН, действующий контракт на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет (до конца 2019 года).

Топ-менеджеры российского монополиста не единожды заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 млрд куб. м в год) с 2020 года, или вообще прекратить его. Для этого Россия активно лоббирует строительство двух обходных маршрутов – газопровода по дну Балтийского моря («Северный поток-2») и Черного моря («Турецкий поток»).

Несмотря на работу обходных маршрутов (например, «Северного потока-1»), «Газпром» часто обращается к украинской стороне с просьбой увеличить прокачку газа через территорию Украины из-за ремонтов на морских газопроводах.

В этом году фиксируются рекордные показатели транзита российского газа. По данным «Укртрансгаза», за 8 месяцев 2017 года транзит газа через территорию Украины вырос на 23% - до 51,2 млрд куб. м.