Москва предложила альтернативу энергохартии

Российские власти опубликовали концепцию энергетического партнерства, предложенную взамен Энергетической хартии. Последняя, с точки зрения Москвы, неспособна предупреждать конфликты, подобные газовым спорам между Россией и Украиной, и дискриминирует участников топливного рынка, сообщает Би-би-си.

Москва хотела бы получить возможность инвестировать "во все звенья энергетической цепочки" стран мира и гарантировать себе участие в консультациях по поводу "инфраструктурных проектов, оказывающих влияние на глобальную и региональную энергетическую безопасность".

Эти пункты документа особенно актуальны в связи с недавними заявлениями российского руководства, выступившего против подписания в обход "Газпрома" договора между ЕС и Украиной о модернизации украинской газотранспортной системы.

В концепции, предложенной Кремлем, предлагается признать "взаимозависимость всех участников мирового энергообмена" и закрепить сферу ответственности стран-транзитеров.

Президент России представил альтернативу Энергетической хартии в понедельник в ходе визита в Финляндию. По словам его помощника, в тот же день предложения были направлены членам "Большой двадцатки", ЕС, СНГ, а также всем крупным игрокам мирового энергетического рынка.

Россия и Украина: о роли поставщика и транзитера

На переговорах в Хельсинки Дмитрий Медведев заявил, что "уроки транзитного кризиса начала этого года" заставляют задуматься о решении проблем в сфере доставки энергоносителей, имея в виду зимний конфликт России и Украины из-за транзита газа в Европу.

Именно договор о разрешении конфликтных ситуаций вокруг транзита энергоресурсов является для Москвы принципиальным в новой концепции энергетического сотрудничества.

Уполномоченный президента Украины по энергетической безопасности Богдан Соколовский заявил на брифинге во вторник, что Киев с нетерпением ждет проекта этого документа.