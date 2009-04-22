Продан: глава "Нафтогаза" останется

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН не подтверждает информацию о намерении Олега ДУБИНЫ уйти в отставку с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПРОДАН сообщил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«У меня нет такой информации. У меня также нет официального обращения, которое я должен согласовывать», - сказал Ю.ПРОДАН.

Министр напомнил, что О.ДУБИНА до сих пор находится на больничном. «Я поздравлял его с днем рождения, интересовался его здоровьем. Но я не думаю, что кто-то хочет о своем здоровье публично говорить», - объяснил он.

Ю.ПРОДАН не смог ответить на вопрос, когда О.ДУБИНА сможет выйти на работу.

Кроме того, министр не подтвердил, что председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» во время пребывания на больничном ездил в Москву для проведения переговоров с российской компанией «Газпром». «Со мной вопрос относительно командировки не согласовывался. Он находится на больничном, но в какие-то дни он выходил на работу», - объяснил Ю.ПРОДАН.

По его словам, председатель правления НАК обязательно должен согласовывать свои командировки с премьер-министром.

Ю.ПРОДАН также не ответил на вопрос относительно возможного участия О.ДУБИНЫ в составе украинской правительственной делегации, которая планирует во главе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО осуществить визит в Москву 28-29 апреля.

Справка УНИАН. Сегодня в комментарии одном из изданий советник премьер-министра Александр ГУДЫМА не исключил, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" О.ДУБИНА, который уже почти три месяца болеет, может уйти в отставку.

Он также сообщил, что две недели назад, находясь на больничном, О.ДУБИНА летал в Москву на переговоры с "Газпромом".

Как сообщал УНИАН, после газовых переговоров в Москве, которые закончились 19 января, 22 января с.г. О.ДУБИНА попал в клиническую больницу «Феофания» (Киев) в предынфарктном состоянии с диагнозом ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, острый васкулит, острый пневмонит.

23 января премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что О.ДУБИНА находится в реанимации после сложной операции на сердце.