В оккупированном Крыму предупредили о возможных отключениях света

В оккупированном Крыму в осеннее-зимний период возможны отключения электроэнергии в соответствии с утвержденными графиками.

Об этом сообщил подконтрольный Кремлю заместитель министра топлива и энергетики полуострова Сергей Бажан, пишет Крым.Реалии.

«На осенне-зимний период в Крыму и Севастополе прогнозируется потребление электроэнергии в 1467 МВт. 1181 МВт будет проходить на полуостров, а 286 МВт в Севастополь. В прошлом году самый высокий максимум вечернего потребления за последние пять лет составил 1456 МВт. Так, учитывая тенденции развития Крыма во всех экономических сферах планируется разработать график временных отключений», – сказал Бажан.

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"Замминистра" уточнил, что все графики будут согласованы «Крымэнерго» и объем отключений составит до 360 МВт.

На сайте российского Минтопэнерго и «Крымэнерго» нет информации относительно отключений света в осенне-зимний период.

Накануне в «Крымэнерго» обратились к жителям аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время – часы наибольших нагрузок.