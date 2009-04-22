Кабмин выступает против ликвидации «Укртатнафты»

Правительство Украины на сегодняшний день выступает против ликвидации ЗАО «Укртатнафта».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«В сегодняшней ситуации мы против ликвидации «Укртатнафты», но все будет зависеть от того, как завершится судебное дело», - сказал он.

При этом Ю.ПРОДАН подчеркнул, что такова позиция и Министерства топлива и энергетики, и правительства Украины.

Напомним, Апелляционный хозяйственный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении апелляции на решение Хозяйственного суда Киева от 4 сентября 2008 года, который принял решение о ликвидации ЗАО "Укртатнафта" до 28 апреля.

Это уже третий перенос рассмотрения апелляции. Апелляционный хозяйственный суд должен был рассматривать дело 2 апреля, а потом 16 апреля.

4 сентября 2008 года хозсуд Киева решил ликвидировать "Укртатнафту" по иску Генеральной прокуратуры в интересах Кабинета министров, компании "Корсан" (миноритарный акционер) и Министерства топлива и энергетики. Тогда было принято решение признать недействительными государственную регистрацию компании, отдельные решения собрания акционеров от 19 июля 2007 года, от 10 июня 1998 года, а также устав НПЗ.

Также в данное время продолжается судебный спор между НАК "Нафтогаз Украины" и аффилированными с "Татнефтью" компаниями SeaGroup и AmRuz Traiding о принадлежности 18,3% акций ЗАО "Укртатнафта".

На сегодняшнем заседании Кабмина правительство зафиксировало соответствующую позицию в отношении «Укртатнафты». И, как сообщил журналистам министр юстиции Николай ОНИЩУК, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обратится в Генпрокуратуру с просьбой синхронизировать позиции относительно ситуации с «Укртатнафтой», поскольку ГПУ является истцом.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Татнефть» (РФ).