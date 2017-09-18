В порту "Южный" начали разгрузку четвертого балкера с углем из ЮАР

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК принял в порту "Южный" (Одесская область) четвертое судно с 75 тысячами тонн дефицитного угля антрацитовой группы, который поступил из Южно-Африканской Республики, сообщила пресс-служба компании.

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"Балкер Semiramis доставил в Украину 75 тысяч тонн южноафриканского антрацита. После разгрузки в порту "Южный" уголь направится на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС для того, чтобы станции имели ресурс для работы в осенне-зимний период", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что в рамках заключенного контракта ДТЭК уже импортировал в Украину 225 тысяч тонн антрацита из ЮАР. Первое судно с 75 тысяч тонн антрацита для теплоэлектростанций ДТЭК прибыло в Украину 25 мая. Всего в ЮАР компания законтрактовала 675 тысяч тонн угля.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в районах в Донецкой и Луганской областях, подконтрольных боевикам.

Для обеспечения стабильной работы своих ТЭС, которые используют антрацит, ДТЭК принял решение поставлять уголь с шахт Ростовской области и заключил контракт на поставку угля из ЮАР в объеме более 600 тысяч тонн с возможностью увеличения объема до 1 миллиона тонн. Первое судно в "Южном" ДТЭК принял 25 мая.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская", шахтоуправление "Обуховская" и пять обогатительных фабрик.