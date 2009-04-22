«Киевводоканал» не исключает перехода на почасовую подачу воды

ОАО «АК «Киевводоканал» не исключает возможности перехода на почасовую подачу воды. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления – гендиректор «Киевводоканала» Ярослав ФИЛАТОВ.

«Через две недели может быть ситуация, при которой вода в городе будет подаваться почасово», - отметил он.

По словам Я.ФИЛАТОВА, причиной этого является катастрофическая ситуация с финансированием необходимых работ в компании.

При этом он отметил, что сети компании изношены, растет аварийность и уровень задолженности.

«Катастрофически растет задолженность перед «Киевэнерго», на сегодня она составляет 573 млн. грн. Понимая необходимость платить за это, - а мы не в состоянии – не понятно, что в ближайшее время предпримет руководство этой компании по отношению к «Киевводоканалу». Скорее всего, будет отключение наших насосных станций, агрегатов, и опять же в этой ситуации возможна даже не почасовая, а полная остановка водоснабжения города», - заявил Я.ФИЛАТОВ.

При этом он высказал надежду, что завтра на сессии Киевсовета будет принято решение об увеличении тарифов, которое не решит проблему, однако немного улучшит ситуацию.

«На сегодня даже тот тариф, который претерпел всяческие проверки, согласования, необоснованную критику и пр., недостаточен для того, чтобы покрыть себестоимость. Но даже принятие этого тарифа депутатами на завтрашней сессии позволит нам как-то выдержать ситуацию в рамках, не допустить, чтобы киевляне почасово получали воду», - отметил глава «Киевводоканала».

По его словам, решением вопроса нормального водоснабжения города является либо экономически обоснованный тариф, либо компенсация городом из бюджета разницы между установленным и экономически обоснованным тарифом, утвержденным инспекцией по ценам в прошлом году.

«На сегодняшний день эта разница (в тарифах – УНИАН) достигла 570 млн. грн. В прошлом году было предусмотрено 179 млн. грн. (компенсации разницы – УНИАН), предприятие получило 22 млн. грн. В этом году в бюджет заложили 420 млн., в 1-м квартале предприятие не получило ни копейки», - сообщил Я.ФИЛАТОВ.

По его словам, экономически обоснованным является тариф 4 грн. 70 коп. за 1 куб. м холодной воды.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля на брифинге министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО заявил, что результаты проверок Государственной жилищно-коммунальной инспекции подтвердили катастрофическое состояние водопроводно-канализационного хозяйства Киева, к которому привела бездеятельность столичной власти.

Министр отметил необходимость вмешательства в указанную ситуацию Кабинета министров Украины и правоохранительных органов.