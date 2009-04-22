Большая часть столицы может остаться без горячей воды

Большая часть столицы в ближайшие дни может остаться без горячей воды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АК "Киевэнерго", которая ссылается на слова коммерческого директора компании Сергея ЧЕХА.

«Отопительный сезон окончился, но из-за неурегулированности тарифных вопросов, проблемы до сих пор остались нерешенными. Сегодня «Киевтрансгаз» предупредил АК «Киевэнерго» о снижении давления газа для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, - а это подача горячей воды большей части столицы», - заявил С.ЧЕХ.

По информации «Киевэнерго», 21 апреля из-за долга компании перед ДК «Газ Украины» в размере 473 млн. грн. была отключена от газоснабжения районная котельная «Днепроводская». Поскольку подача газа в котельную была прекращена, оборудование автоматически отключило работающий котел. Без горячего водоснабжения остались 29 жилых домов и 8 ведомственных сооружений Оболонского района по улицам Днепроводская, 8 Марта, Джерельная, пер. Джерельный. Школа и детсад, которые обслуживаются котельной Днепроводская, кроме горячего водоснабжения остались также без отопления.

Компания напоминает, что объекты социальной сферы должны быть обеспечены теплом, несмотря на окончание отопительного сезона, пока руководители этих заведений не обратятся с соответствующим заявлением о прекращении отопления.

Главной причиной сложившейся ситуации является значительный разрыв между затратами «Киевэнерго» на производство тепла и горячей воды и утвержденными городской властью тарифами. Вследствие значительной задолженности городского бюджета энергокомпания не может оплатить 473 млн. грн. газопоставщикам, отмечают в «Киевэнерго».

У компании напоминают, что 3 ноября прошлого года из-за отсутствия лимитов газа Киевоблгаз уже прекращал газоснабжение РК «Днепроводская». Тогда после остановки котельной на протяжении суток 27 жилых домов, средняя школа и дошкольное детское заведение остались не только без горячего водоснабжения, но и без центрального отопления.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля с.г. финансовый директор «Киевэнерго» Михаил УТКИН сообщил, что КГГА перечислила АК «Киевэнерго» часть долга - 900 млн. грн. из общего объема задолженности, которая на начало года составляла 1 млрд. 514 млн. грн. По его информации, полученные средства компания перечислит ДК «Газ Украины» как оплату задолженности за газ, использованный во время текущего отопительного периода.

Кредит в размере 900 млн. грн. для погашения задолженности перед АК “Киевэнерго” предоставили столицы банки «Хрещатик» и «Альфа-Банк».