Westinghouse поставит "Энергоатому" оборудование для повышения безопасности украинских АЭС

Американско-японская компания Westinghouse подписала с Национальной атомной энергогенерирующей компанией "Энергоатом" контракт на поставку систем мониторинга для четырех блоков Запорожской АЭС, что является частью комплексной (сводной) программы повышения безопасности украинских АЭС, которая выполняется в рамках кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом), сообщила пресс-служба Westinghouse.

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"Этот проект подтверждает, что Westinghouse является высокопрофессиональным поставщиком автоматизированных систем на атомно-энергетический рынок Украины, и отражает высокую степень уверенности НАЭК "Энергоатом" в Westinghouse как надежном поставщике высокотехнологичных решений в области безопасности для украинских АЭС", - цитируются в сообщении слова вице-президента и управляющего директора Westinghouse по странам Северной Европы Азиз Дага.

Сообщается, что Westinghouse поставит системы аварийного и послеаварийного мониторинга, а также системы контроля концентрации водорода для блоков №3, №4, №5 и №6 Запорожской АЭС. Модификации включают системы мониторинга вместе с аппаратурой контроля во время проектных и запроектных аварий, а также различные дополнительные компоненты.

В объем работ по контракту включаются также шеф-монтаж, обучение персонала, гарантии на оборудование и услуги.

В ходе выполнения проекта Westinghouse будет работать вместе с опытными украинскими компаниями, в том числе с "Вестрон" - совместным предприятием Westinghouse и НПО "Хартрон".

Отмечается, что проект начнется с поставки для блока №4 в начале 2018 года и завершится поставкой для блока №6 в конце 2019 года. Завершающее приемочное испытание последней поставленной системы планируется на начало 2021 года.

Как сообщал УНИАН, в конце 2011 года Кабинет министров Украины утвердил Комплексную программу повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС на 2012-2017 годы. В 2015 году правительство продлило сроки ее выполнения до 2020 года.

В декабре 2012 года Кабинет министров признал целесообразным привлечение "Энергоатомом" займов от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта по повышению безопасности атомных электростанций Украины.

Общая оценочная стоимость программы составляет более 1,4 миллиарда евро, в том числе за счет кредитов ЕБРР и Евроатома - 600 миллионов евро на паритетных условиях.

В результате выполнения этой программы украинские АЭС будут приведены в соответствие с международными стандартами безопасности согласно требованиям МАГАТЭ.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. На данный момент на четырех АЭС "Энергоатома" эксплуатируются 15 энергоблоков общей установленной мощностью 13 835 МВт.