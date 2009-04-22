«Киевводоканал» не исключает техногенной катастрофы

ОАО «АК «Киевводоканал» не исключает возможности техногенной катастрофы в ближайшее время из-за отсутствия перекладки сетей. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил первый заместитель гендиректора компании Вячеслав БИНД.

По словам В.БИНДА, на сегодня компания имеет старое оборудование, энергоемкое и имеющее большой износ. «Все действия «Киевводоканала» сегодня заключаются в том, чтобы поддерживать дееспособность оборудования. То есть, трубы мы можем только латать, в насосах только менять подшипники. Если в ближайшее время «Киевводоканал» не начнет перекладывать канализационные и водопроводные сети за счет любых источников финансирования – это приведет к техногенной катастрофе», - сказал он.

По словам В.БИНДА, в компании не хватает оборудования, а имеющееся – изношено. «Мы имеем старый парк техники для ликвидации аварий, старое оборудование. На сегодня у нас бывают ситуации, когда на 1-2 района водопроводных сетей мы имеем 1-2 машины, хотя положено иметь 3-4, а от этого зависит скорость локализации аварий», - сообщил он.

По данным В.БИНДА, также серьезные проблемы остаются на Бортнической станции аэрации. «На сегодня у "Киевводоканала" нет площадок, куда можно отводить ил после очистки стоков, и оборудование, которое у нас есть, находится в крайне критическом состоянии», - сообщил он.

В свою очередь глава правления - гендиректор «Киевводоканала» Ярослав ФИЛАТОВ отметил, что компания из-за отсутствия средств не в достаточном объеме проводит замену сетей. «Сейчас мы в состоянии менять порядка 30 км сетей в год, а должны были бы для того, чтобы только поддержать ситуацию, – порядка 100-120 км. Если говорить о капитальном вложении, об обновлении сетевого парка – это не один миллиард гривень, учитывая то состояние, в котором сети находятся», - сказал он. По его данным, порядка 37% сетей изношены на 80%, 200 км изношены полностью. «А это значит, что фактически в земле трубы нет», - сказал Я.ФИЛАТОВ.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля на брифинге министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО заявил, что результаты проверок Государственной жилищно-коммунальной инспекции подтвердили катастрофическое состояние водопроводно-канализационного хозяйства Киева, к которому привела бездеятельность столичной власти.

Министр отметил необходимость вмешательства в указанную ситуацию Кабинета министров Украины и правоохранительных органов.

Как отметил А.КУЧЕРЕНКО, наиболее актуальной проблемой водопроводно-канализационного хозяйства столицы остается ужасное состояние Бортницкой станции аэрации, которая является единственной системой очистительных сооружений стоковых канализационных вод города Киева. По данным Министерства ЖКХ, все три блока очистки сточных вод и вспомогательных цехов станции отработали свой амортизационный ресурс в среднем на 90% и нуждаются в глубокой реконструкции и модернизации.

Специалисты Госжилкоммунинспекции отмечают, что 26% водопроводных сетей столицы исчерпали свой срок эксплуатации, 21% водопроводных сетей находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочной замене. По данным инспекции, канализационные сети столицы исчерпали свой амортизационный ресурс на 39%, при этом 33,7% сетей (879,1 км) находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочной перекладке. «До сих пор эксплуатируются канализационные сети, построенные до 1917 года. В аварийном состоянии находятся коллекторы, построенные в 1950-1980 годах, критическая ситуация сложилась на Главном городском канализационном коллекторе, Познякивском, Чумакивском коллекторах и коллекторе Зодчих. По информации инспекции, в 2008 году в канализационных сетях произошло 14 тыс. 861 авария, что на 2 тыс. 211 больше, чем в 2007 году.