"Нафтогаз" с начала года уплатил в бюджет почти 85 миллиардов налогов

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" за восемь месяцев 2017 года уплатила в государственный бюджет 84,8 миллиарда гривень налогов и дивидендов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

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"За восемь месяцев 2017 года группа "Нафтогаз" уплатила в государственный бюджет 84,8 миллиарда гривень налогов и дивидендов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2016 года. Поступления от группы "Нафтогаз" составили 16% общих доходов государственного бюджета за восемь месяцев 2017 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в 2016 году получил 26,5 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 миллиарда гривень чистого убытка. В конце июня 2017 года "Нафтогаз" завершил перечисление в госбюджет дивидендов за 2016 год в размере 13,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.