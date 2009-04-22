«Энергорынок» за тарифное регулирование объемов выработки ТЭЦ

Госпредприятие «Энергорынок» инициирует введение тарифного регулирования объемов выработки электроэнергии на теплоэлектроцентралях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор ГП «Энергорынок» Анатолий ВРУБЛЕВСКИЙ сегодня в ходе заседания Национальной комиссией регулирования электроэнергетики.

По его словам, в частности, в договорах на покупку электроэнергии у ТЭЦ планируется ввести положение о ежемесячной фиксации объемов выработки, которая будет оплачиваться по установленному НКРЭ тарифу. Объем электроэнергии, который будет гарантировано выкупаться у ТЭЦ по действующему тарифу, будет закрепляться в ежемесячном дополнении к договору. При этом гарантированные объемы будут рассчитываться на основе планов выработки, доведенной ТЭЦ прогнозным балансом, который ежемесячно утверждается Минтопэнерго.

«Все, что будет вырабатываться свыше этих объемов, будет оплачиваться по другому тарифу (тарифу, который ниже утвержденного НКРЭ для ТЭЦ - УНИАН)», - пояснил журналистам А.ВРУБЛЕВСКИЙ.

Кроме того, отметил директор «Энергорынка», в договорах с ТЭЦ планируется зафиксировать уровень минимальной электрической мощности, до которой теплоэлектроцентрали должны будут разгружаться в случае поступления соответствующих диспетчерских ограничений от НЭК «Укрэнерго».

А.ВРУБЛЕВСКИЙ добавил, что из 30 ТЭЦ, которые в настоящее время имеют договорные отношения с «Энергорынком», у 15 электроцентралей 30 апреля истекает срок действия договора. При перезаключении договоров в них предполагается внести указанные изменения.