Ющенко одобрил либерализацию экспорта электроэнергии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» (относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии).

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 19 марта.

Данным законом предусмотрено определение термина «энергопоставщики» включением в их возможные функции также экспорта электрической энергии.

Кроме того, законом устанавливается, что доступ к мощностям межгосударственных электрических сетей Украины для экспорта электрической энергии предоставляется на условиях аукциона на срок не больше одного года.

Порядок проведения аукциона утверждается правительством.

Энергопоставщики для экспорта электрической энергии закупают необходимые объемы электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии Украины по цене, не ниже оптовой цены, сформированной на рынке. Передача электрической энергии, предназначенной для экспорта, осуществляется на основании договора с лицензиатом, который осуществляет передачу электроэнергии межгосударственными электросетями.

Также предусматривается обязательство лицензиата, который осуществляет передачу этой энергии, ежеквартально обнародовать информацию, касающуюся мощностей межгосударственных электрических сетей, их текущей загрузки, а также свободной мощности этих сетей.