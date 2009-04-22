ТЭЦ должны снизить уровень выработки электроэнергии

Министерство топлива и энергетики Украины рекомендовало компаниям, эксплуатирующим теплоэлектроцентрали, в среднем в 2 раза снизить уровень выработки электроэнергии на летний период.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Украины Фэнт ДИ со ссылкой на итоги сегодняшнего совещания в министерстве.

По его словам, такая рекомендация вызвана необходимостью максимальной загрузки атомных и тепловых блоков (ТЭС) на фоне профицита предложения электроэнергии в энергосистеме.

«Рекомендация принята для того, чтобы загрузить атомные и тепловые блоки, электроэнергия которых на порядок дешевле генерируемой на ТЭЦ», - отметил пресс-секретарь.

По его словам, с понедельника, 27 апреля, уровень электрической мощности работы теплоэлектроцентралей будет строго регламентироваться диспетчерскими командами НЭК «Укрэнерго». При этом, в случае превышения уровня мощности, доведенного оператором до ТЭЦ, могут применяться штрафные санкции, вплоть до лишения лицензии регулятором.

Справка УНИАН. 14 апреля диспетчерский пункт НЭК «Укрэнерго», в связи с окончанием отопительного сезона и с целью максимального использования мощности атомных энергоблоков, выдал команду о разгрузке ТЭЦ и блок-станций до минимального уровня электрической мощности. 16 апреля оператор потребовал полной остановки выработки на ТЭЦ. Однако, как выявили проверки НКРЭ, не все ТЭЦ выполнили команды НЭК «Укрэнерго», за что пять компаний были сегодня оштрафованы комиссией на общую сумму 53 тыс. грн.

В настоящее время ряд крупнейших ТЭЦ, в частности Черниговская, Черкасская, Сумская, Белоцерковская, продолжают выработку и подачу электроэнергии в энергосистему, мотивируя это технологической необходимостью и обязательствами перед контрагентами по поставкам промышленного пара.

По данным НЭК «Укрэнерго», в период с 16 по 21 апреля электрическая мощность ТЭЦ блок-станций была разгружена с 1200 МВт до 800 МВт, при этом ТЭЦ снизили мощность на 300 МВт.