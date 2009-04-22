Украина и Россия должны улучшать отношения в газовой сфере

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украине и России необходимо совершенствовать отношения в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«К сожалению, я уверен, что к теме газовых отношений нужно возвращаться», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что эти отношения должны быть более открытыми и публичными и строиться на «ясных принципах».

«Я уже четыре года повторяю, что мы не просим никаких льгот, мы хотим рыночных условий, ясных и понятных. Только рыночные условия минимизируют политическое влияние», - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, до сегодняшнего дня в газовых отношениях между Украиной и Россией доминирует политическая составляющая. «Мы должны, Украина и Россия, найти такой режим отношений, который бы засвидетельствовал перед нашими западными партнерами, что мы имеем такую корреспондентскую пару, которая является наиболее ответственной с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Европейского Союза. Мы должны дышать стабильностью, взаимно дышать стабильностью, тогда мы интересны будем. Если нет, безусловно, будут появляться варианты не на пользу России и не на пользу Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО.