«Донецкоблэнерго» сократила убыток на 57,3%

ОАО «Донецкоблэнерго» в январе-марте т.г. сократило чистый убыток на 57,3% – до 14,121 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом идет речь в квартальном отчете компании по результатам финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В отчетный период компания увеличила чистый доход на 11% – до 889,647 млн. грн., валовую прибыль – на 30% - до 111,912 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Донецкоблэнерго» в 2008 году сократило чистый убыток, по сравнению с 2007 годом, в 73,8 раза – до 4,005 млн. грн.

Справка УНИАН. Уставный фонд ОАО "Донецкоблэнерго" составляет 81 млн. 896 тыс. 469 грн.

Государству принадлежат 65,06% акций предприятия, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины". Крупнейшим негосударственным акционером компании является DTEK Holdings Ltd (Кипр), которой на февраль этого года принадлежало 19,51% акций ОАО «Донецкоблэнерго».