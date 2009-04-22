«Донбассэнерго» завершило первый квартал с убытком

Энергогенерирующая компания ОАО «Донбассэнерго» (г. Горловка, Донецкая обл.) завершила первый квартал текущего года с убытком 26,267 млн. грн., тогда как по итогам января-мая 2008 года прибыль компании составляла 2,29 млн. грн.

Об этом идет речь в квартальном отчете компании по результатам финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За отчетный период компания увеличила чистый доход на 42,7% - до 681,880 млн. грн., валовую прибыль сократила на 85,8% - до 7,546 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Донбассэнерго» в 2008 году сократило прибыль на 35% по сравнению с 2007 годом – до 17,168 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО „Донбассэнерго” эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Уставный фонд ОАО „Донбассэнерго” составляет 236 млн. 443,01 тыс. грн.

Государству принадлежат 85,77% акций "Донбассэнерго", которые переданы в управление НАК "Энергетическая компания Украины”.