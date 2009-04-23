Цена нефти на NYMEХ выросла

Цены на нефть на мировых рынках в среду вновь, как и в ходе предыдущих торгов, продемонстрировали разнонаправленную динамику - в США стоимость барреля нефти незначительно повысилась на фоне увеличивающихся надежд на восстановление экономики страны от рецессии, несмотря на превысившее прогнозы экспертов увеличение объема запасов сырья, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Франс Пресс.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil поднялась на 0,30 доллара - до 48,85 долларов за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,01 доллара - до 49,81 долларов за баррель.