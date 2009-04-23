"Газпром" начал пробное бурение в Германии

Российский газовый гигант "Газпром" планирует построить крупное газохранилище в немецком Бранденбурге. Компания Gazprom Germania 22 апреля начала пробное бурение, на котором побывал и корреспондент Deutsche Welle.

Подготовительные работы по сооружению газохранилища в земле Бранденбург на востоке Германии начались еще осенью прошлого года. После проведения сейсмических исследований в феврале приступили к строительству буровой вышки, а в среду, 22 апреля, компания Gazprom Germania пригласила представителей СМИ на начало пробного бурения.

С немецкой аккуратностью

Пейзаж с буровой вышки совсем не похож на привычные сибирские картинки с газовых месторождений. Платформа установлена на недавно заасфальтированной площадке рядом с автомобильной трассой. Всего в двух километрах отсюда - деревня Берлинхен.

Пробное бурение проводится в строгом соответствии с действующими в Германии экологическими и природоохранными мерами, а также с немецкой аккуратностью и педантичностью.

Подземный купол

Этот пятачок федеральной земли Бранденбург компания Gazprom Germania избрала для пробного бурения, рассчитывая, что именно здесь геологические условия для сооружения газохранилища окажутся наиболее благоприятными.

Как пояснил пресс-секретарь компании Буркхард Вёльки (Burkhard Woelki), первые исследования позволяют надеятся, что породы на глубине в две тысячи метров подходят для поставленной цели. Пробное геолого-разведочное бурение должно подтвердить ожидания.

По оценкам геологов, в этих пористых глубинных породах сейчас находится вода. Если туда закачивать газ, он будет ее вытеснять, образуя в недрах земли своего рода газовый пузырь. Такой пузырь можно заполнить объемами в размере до десяти миллиардов кубометров газа.

График работ

Глубина пробного бурения составит 1500 метров. Из недр будут периодически брать пробы грунта. Работы будут продолжаться как минимум до середины лета. Потом начнутся сейсмические исследования. Осенью проанализируют полученные данные, и только в конце года будет принято окончательное решение.

Руководит работами на буровой установке геолог Вернер Даубен (Werner Dauben). По его словам, для положительного решения решающее значение имеют три условия.

Во-первых, само хранилище, то есть наличие пористой породы, способной аккумулировать газ. Во-вторых, залежи такой породы должны иметь куполообразную форму, чтобы "голубое топливо" оказалось в своего рода ловушке. И третий важный фактор - наличие сверху таких слоев, которые бы не допускали его утечку на поверхность, например, глины.

Пробное бурение именно в этом месте решено проводить потому, что согласно данным геологов, проводивших десятки лет назад сейсмические исследования в этом районе, здесь находится вершина подземного купола.

Пока в регионе проводилось только одно глубинное бурение - на 8 тысяч метров. Но необходимы дополнительные, чтобы убедиться, что здесь и в самом деле находится подходящий пористый песчаник.

Вернер Даубен рассчитывает, что уже на глубине в 1400 метров бур натолкнется на тот самый песчаник. Само бурение будет продолжаться от 40 до 50 дней, включая все измерения и цементирование скважины.