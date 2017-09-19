В Украину прибыло пятое судно с африканским углем

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК принял в порту «Южный» (Одесская обл.) пятое судно с 75 тыс. тонн дефицитного угля антрацитовой группы, который поступил из Южно-Африканской Республики, сообщила пресс-служба компании.

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«Балкер «MIN SHENG 1» пришвартовался в порту в 22:30. Процесс разгрузки займет ориентировочно трое суток», - сказано в сообщении.

Отмечается, что балкер «Semiramis» с 80 тыс. тонн антрацита, прибывший в «Южный» 17 сентября, по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня разгружен на 85%.

«Весь импортный уголь направится на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС, которые помогают покрывать нехватку мощности в энергосистеме», - сказано в сообщении.

Сообщается, что в октябре ДТЭК ожидает прибытия в Украину еще 150 тыс. тонн южноафриканского угля. Всего уже доставлено 375 тыс. тонн антрацита из ЮАР.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в районах в Донецкой и Луганской областях, подконтрольных боевикам.

Для обеспечения стабильной работы своих ТЭС, которые используют антрацит, ДТЭК принял решение поставлять уголь с шахт Ростовской области и заключил контракт на поставку угля из ЮАР в объеме более 600 тыс. тонн с возможностью увеличения объема до 1 млн тонн. Первое судно в «Южном» ДТЭК принял 25 мая.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская», шахтоуправление «Обуховская» и пять обогатительных фабрик.