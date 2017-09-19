В украинские хранилища закачали первые 3 миллиона кубов газа в режиме "таможенного склада"

Госкомпания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, закачала в подземные газохранилища первые 3 млн кубометров газа по заявкам ведущих международных трейдеров Trafigura (Швейцария) и MND (Чехия) для хранения топлива в режиме «таможенный склад», что позволяет трейдерам более 1000 дней хранить природный газ в украинских ПХГ без налогов и таможенных сборов, сообщила пресс-служба «Укртрансгаза».

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Ожидается, что в сентябре «Укртрансгаз» предоставит соответствующие брокерские услуги компаниям и, в соответствии с их предварительными заявками, закачает в «таможенный склад» около 50 млн куб. м природного газа.

«Уже 8 компаний, занимающихся торговлей газом и нефтепродуктами во многих странах мира, заключили с «Укртрансгазом» договоры по оформлению природного газа в режиме «таможенный склад», среди них международные трейдеры из Чехии, Швейцарии, Мальты и их украинские представительства. Также продолжается процесс подписания договоров еще с рядом других компаний», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в середине июня «Укртрансгаз» сообщил об открытии таможенного склада на базе 10 подземных газовых хранилищ, что позволит трейдерам более 1000 дней хранить природный газ в украинских хранилищах без налогов и таможенных сборов.

Сообщалось, что «Укртрансгаз» является оператором крупнейших в Европе ПХГ общим объемом 31 млрд куб. м, но в последние годы украинские газохранилища были загружены менее чем на 50%. Существующие свободные мощности хранения планируется предложить иностранным трейдерам.

В первую очередь оператор украинской ГТС и системы газохранилищ планирует продавать услуги хранения газа трейдерам из соседних стран, где существует дефицит газовых хранилищ, - Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Молдовы.