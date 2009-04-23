В ЕС добычу и поставку энергоносителей отделят от сетей

Европейский Союз утвердил так называемый "третий пакет", план по либерализации энергетического рынка страны, сообщает k2kapital со ссылкой на информацию Европарламента.

Как ожидается, благодаря этому плану европейский энергетический рынок станет более конкурентным, так как энергокомпании будут должны отделить поставки и добычу от распределяющих сетей, отмечается в сообщении. Теперь каждая компания, которая реализует газ или электричество и владеет энергосетями, должна будет сделать выбор: или разделить два вида бизнеса и продать один из них, или передать руководство энергетической сетью независимому оператору. Предоставляется еще один вариант - сохранение вертикально интегрированных структур, которые будут обязаны следовать специальным правилам по независимому управлению разными видами бизнеса.

Новые утвержденные Европарламентом правила, которые касаются широкого круга вопросов, также призваны улучшить ситуация с правами потребителей, укрепит полномочия национальных регуляторов и будет стимулировать "региональную солидарность" в случае нарушения поставок "голубого топлива". Новые правила касаются также иностранных компаний, работающих на территории блока.