Реконструкция ГТС Украины выгодна всем

Новая попытка сотрудничества Украины и Европейского союза, в частности, в деле реформирования украинской газораспределительной системы, может оказаться весьма успешной. Такое мнение на страницах Wall Street Journal высказывает член исследовательской группы Центра политических исследований Европы в Брюсселе Алан Райли (Alan Riley), сообщает k2kapital..

Впервые программа реформирования газовой отрасли Украины подкреплена проработанным, поэтапным планом фундаментальной реконструкции. Реализация этой программы, по мнению эксперта, позволит забыть о коррупции и непрозрачности газового рынка Украины, но, самое главное, – станет базой для роста доходов Украины и укрепит энергетическую безопасность Европы.

Однако суть сделки в том, что Украина должна принять европейское законодательство в области энергетики, для чего стране нужно войти в состав Европейского энергетического сообщества. При этом условии, дочерняя компания "Нафтогаза" Украины, "Укртрансгаз", станет независимым оператором и сможет получить доступ к сетям всех поставщиков газа на прозрачных коммерческих условиях.

Программа, которую предлагает ЕС, позволит привлечь иностранных инвесторов, в том числе Всемирный банк, Европейский банк Реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк.

Эксперт считает реновацию газовой системы Украины "жизненно необходимой". Даже если будут построены два предполагаемых газопровода – "Северный поток" и "Южный поток" – для транспортировки топлива из России напрямую в страны Восточной Европы, украинская система останется важнейшим звеном в транспортировке газа в Европу и будет обеспечивать значительно большие объемы поставок газа. В случае реализации программы реконструкции газовая система Украины сможет повысить свою мощность как минимум на 20 млрд. кубометров газа в год общей стоимостью $2,5 - 3 млрд.

Автор статьи считает, что в условиях кризиса российский "Газпром" вряд ли позволит себе расточительство в $20 млрд. на реализацию проекта строительства газопровода "Южный поток". В связи с этим и "Газпром", и ЕС должны профинансировать программу повышения мощности украинской газотранспортной системы, которая предполагает более скромные и эффективные расходы.