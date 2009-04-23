Цену на газ должен определять производитель
Говорит президент Туркмении
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов считает определение цены на газ прерогативой производителя, сообщает РИА Новости.
При этом производитель "должен основываться на себестоимости добычи, которая весьма разнится в зависимости от климатических условий, глубины залегания углеводородов, сроков их добычи и эксплуатации месторождений", заявил туркменский лидер на международной конференции "Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества", открывшейся в четверг в Ашхабаде.
Президент Туркмении отметил, что в силу ряда серьезных объективных причин идея создания международных структур стран-производителей природного газа в форме неких наднациональных регуляторов, в том числе и в ценовых вопросов, не достигают результата. По мнению главы Туркмении, единственно правильной схемой формирования цены на природный газ являются прямые договоренности между продавцом и покупателем.
Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркмения в рамках своих конкретных договоренностей с партнером определяет цену на природный газ, основываясь на критериях затратности его добычи и тенденциях ценовой политики на мировых рынках.
При этом туркменский лидер заявил, что попытки политизации поставок энергоресурсов, использования их в качестве инструмента для достижения политических целей или удовлетворения каких-либо корпоративных интересов не соответствуют логике и потребностям нынешнего глобального развития.
"Как показывает практика, в этих случаях долгосрочные потери неизбежно оказываются значительно выше обретенных выгод", - сказал президент Бердымухамедов.
В настоящее время, по оценкам экспертов, углеводородные ресурсы Туркмении - 20,8 миллиарда тонн нефти и 24,6 триллиона кубометров газа. Сенсацией стали результаты аудита месторождения Южный Елотен-Осман, проведенного компанией Gaffney, Cline & Associates (Великобритания). По данным британских специалистов, это месторождение располагает запасами природного газа от 4 до 14 триллионов кубометров и занимает четвертое-пятое место в мире.