Минуглепром просит увеличить господдержку отрасли

Министерство угольной промышленности Украины просит правительство увеличить государственную поддержку угольной отрасли в 2009 году на 3,5 млрд. грн. при корректировке госбюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ на расширенном пленуме ЦК профсоюзов работников угольной отрасли.

По его словам, в случае принятия такого решения Минуглепром планирует дополнительно направить на нужды технического переоснащения угледобывающих предприятий 1,77 млрд. грн., на капитальное строительство – 248 млн. грн., на ремонт горно-шахтного оборудования – 602 млн. грн., на нужды реструктуризации угле- и торфодобывающих предприятий – 322 млн. грн.

“Минуглепром надеется, что правительство и народные депутаты утвердят эти изменения при корректировке государственного бюджета”, - сказал В. ПОЛТАВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, правительство приняло решение ежемесячно, начиная с марта 2009 года, выделять из Стабилизационного фонда 350 млн. грн. на выплату зарплат шахтерам. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины №358-р от 2 апреля т.г.