На зарплаты шахтерам не хватает 4,5 млрд. грн.

Дефицит средств Министерства угольной промышленности Украины на выплату зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий в апреле-декабре планируется на уровне 4,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ на расширенном пленуме ЦК профсоюзов работников угольной отрасли.

По его словам, часть указанного дефицита – 3,5 млрд. грн. - будет покрыта за счет средств Стабилизационного фонда в рамках решения правительства о ежемесячном выделении на выплату заработной платы шахтеров 350 млн. грн. Остальную недостающую часть средств в размере 850 млн. грн. планируется покрыть за счет внутреннего ресурса государственного угледобывающего сектора в рамках реализации антикризисных мероприятий.

Министр отметил, что на сегодняшний день задолженность по зарплате шахтерам за январь-март полностью погашена. «Зарплата за январь-февраль полностью погашена. Сейчас идет выплата зарплаты за март», - сказал он.

В то же время министр сообщил, что по состоянию на 20 апреля задолженность государственных угледобывающих предприятий по начислениям на фонд оплаты труда (социальные отчисления) составляет 586 млн. грн.