Операторы энергосистем Украины и Беларуси договорились об аварийной взаимопомощи

Госкомпания "Укрэнерго", занимающаяся диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины, заключила договоры с белорусским "Белэнерго" и республиканским унитарным предприятием электроэнергетики "Объединённое диспетчерское управление" (РУП "ОДУ") о предоставлении аварийной взаимопомощи в режиме параллельной работы энергосистем Украины и Беларуси, сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

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"По результатам переговоров между "Укрэнерго", ГПО "Белэнерго" и РУП "ОДУ" заключены договоры о предоставлении аварийной взаимопомощи в режиме параллельной работы энергосистем Украины и Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, переговоры состоялись на минувшей неделе в рамках визита белорусской делегации в Киев.

Отмечается, что согласно украинскому законодательству, договоры вступят в силу после их согласования Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Также были достигнуты договоренности о продлении сотрудничества в коммерческом обмене электроэнергией между энергосистемами стран.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2017 года Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 60,9% - до 176,2 миллиона долларов.

При этом 55,5% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию, около 22% - в Молдову и около 18% – в Польшу.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.