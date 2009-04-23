Убытки госсектора угледобычи составят 9,1 млрд. грн.

Министерство угольной промышленности прогнозирует непокрытые убытки при реализации товарной продукции государственными угледобывающими предприятиями в текущем году на уровне 9,1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ на расширенном пленуме ЦК профсоюзов работников угольной отрасли.

По его словам, по расчетам Министерства, средняя себестоимость добычи энергетического угля составит 708 грн. за тонну, что в среднем на 55% превысит цену его реализации. Убытки по реализации энергетического угля прогнозируются на уровне 5,4 млрд. грн.

По словам министра, средняя себестоимость добычи коксующегося угля на госшахтах составит 1166 грн. за тонну, что в 2 раза превысит цену его реализации. Убытки от реализации коксующегося угля составят 3,7 млрд. грн.

Справка УНИАН. По данным Минуглепрома, фактические убытки госшахт в 2008 году составили 4,3 млрд. грн., из которых 4 млрд. грн. были покрыты за счет государственной поддержки на себестоимость угольной продукции. Непокрытые убытки составили 293 млн. грн.