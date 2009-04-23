Почем нынче шахтерский труд, или где брать деньги Минуглепрому?..

Прогнозы экспертов, а также международных финансовых институтов намекают, что кризис достиг своего дна и постепенно ситуация улучшается. Но на деле, не то что улучшается, а просто выходит «на-гора».

Как заявил министр угольной промышленности Виктор Полтавец на расширенном пленуме ЦК профсоюзов работников угольной отрасли 23 апреля, дефицит средств Минуглепрома по выплате зарплат работникам государственных угледобывающих предприятий в декабре-апреле будет на уровне 4,5 млрд. грн.

Причем министр тут же успокоил - часть указанного дефицита в 3,5 млрд. грн. будет покрыта за счет средств Стабилизационного фонда в рамках решения правительства о ежемесячном выделении на выплату заработной платы шахтеров 350 млн. грн. Остальные 850 млн. грн. планируется покрыть за счет внутреннего ресурса государственного угледобывающего сектора в рамках реализации антикризисных мер.

Рапорт достойный. Правда, что такое планы, мы все уже знаем. А, может, административные взыскания так подействовали на чиновников, что они просто «когти рвут», чтобы все исправить. Напомним, 15 апреля на своем заседании Кабмин принял решение объявить предупреждение В.Полтавцу и выговор его заместителю Сергею Офицерову. Формулировка была жесткой - за «промедление с выполнением решения правительства по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады выделения и перераспределения средств Стабилизационного фонда для выплаты зарплаты шахтерам».

Предложение наказать высказала премьер-министр Юлия Тимошенко. «Я вчера (14 апреля) лично вмешалась в этот процесс, спустя две недели после того, как были выделены средства и не заплачены людям Министерством угольной промышленности, и за несколько часов мы решили вопрос. Я хочу поинтересоваться: неужели каждый раз премьер-министру нужно вмешиваться в дела министра для того, чтобы делать нормально ежедневную работу? Я вчера, честно говоря, была шокирована тем, какое спокойное отношение у министра угольной промышленности, у его заместителей к тому, что две недели деньги лежат на казначейском счету для шахтеров и шахтостроителей, а зарплаты не выплачиваются. Ничем другим, как халатностью и неспособностью, это нельзя назвать», - сказала она.

Шокотерапие предшествовало следующее. 12 апреля на шахте «Чайкино» (ГП «Макеевуголь») со второй и третьей смены не поднялись на поверхность 13 работников шахтостроительного управления №5. В четвертую смену других работников ШСУ в шахту уже не пустили. Находящиеся под землей шахтостроители требовали выплаты задолженности по зарплате. Правда, 14 апреля первый заместитель министра угольной промышленности С.Офицеров заявил, что конфликт исчерпан.

Но это только данный конфликт...

Немногим ранее председатель Дзержинской территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины Василий Щербань заявил, что в трудовых коллективах ГП «Дзержинскуголь» ситуация на грани социального взрыва, уже начало апреля, а люди до сих пор не получили зарплату или хотя бы ее часть за февраль. "Причем перспектив ее выплаты нет никаких", - отметил тогда В.Щербань.

По его словам, что "бюджетных денег по статье господдержка на себестоимость в объединение не поступило ни копейки, а собственных средств от реализации угольной продукции после резкого падения цены на уголь в 3 раза - до 458 грн. (без НДС) едва-едва хватает на половину месячного фонда оплаты труда». Глава профсоюзов акцентировал, что критическая ситуация с невыплатой заработной платы еще более усугубляется угрозой полной остановки производства и добычи угля, так как «совершенно не финансируется развитие предприятий». Он предупредил, что сейчас в ГП «Дзержинскуголь» из-за долгов за энергоснабжение вновь может повториться январско-февральская ситуация с отключением электроэнергии на шахтах до экологической брони. По словам В.Щербаня, на погашение долгов перед ГП «Укрэнергоуголь» госпредприятию «Дзержинскуголь» было выделено всего 11 млн. грн., которых хватило только для того, чтобы оплатить мартовские счета, а за январь и февраль долг так и остался.

Еще одна «весточка». В начале апреля председатель Донецкого облсовета Анатолий Близнюк заявил, что в регионе на 31 марта задолженность по выплате заработной платы работникам угольной отрасли составляет 736,2 млн. грн.

Он констатировал, что на 1 января т.г. просроченная задолженность по зарплате угледобывающим предприятиям в Донецкой области составляла 284,8 млн. грн. За январь-февраль текущего года общая сумма задолженности по зарплате выросла и на 1 марта составляла 414,6 млн. грн. Кроме того, увеличилась задолженность в марте, то есть, в феврале было выплачено только 49,3% начисленной зарплаты.

Продолжение следует…

И это еще не все… 17 апреля на шахте №22 «Коммунарская» (ГПАО «Шахтоуправления «Донбасс», город Ждановка) 74 горняка отказались подниматься на поверхность, требуя выплаты задолженности по зарплате. Правда, тогда эту ситуацию связали с решением правительства о закупке угля только на государственных шахтах. Как заявил заместитель министра угольной промышленности Анатолий Корзун, на шахту для переговоров выехал первый заместитель министра угольной промышленности, и 18 апреля забастовщики вышли на поверхность. Как удалось уговорить не понятно, но тогда А.Корзун отметил, что «есть такие разговоры, что на других частных шахтах планируются акции, подобные этой, для того, чтобы каким-то образом повлиять на нас и привлечь продукцию этих предприятий под тот заказ, который мы имеем для государственных предприятий”. Вроде бы ситуация немного другая, но есть горнякам как частных, так и государственных шахт хочется одинаково.

Стоит напомнить, что Профсоюз работников угольной промышленности планировал перенести проведение всеукраинской акции протеста, проведение которой намечалось на 25 марта, минимум на месяц. Вроде как месяц почти прошел - на дворе конец апреля. То есть, нас еще ждет грохот касок и подсчет потерь…

Между прочим, насчет выговоров и взысканий, 2 апреля Юлия Владимировна объявила В.Полтавцу благодарность за ликвидацию задолженностей по выплате заработных плат в угольной отрасли. Странно, может шахтеры не почувствовали на себе эту ликвидацию…

Долговые проблемы растут

Однако, вернемся к сегодняшнему (23 апреля) докладу В.Полтавца. По его словам, на сегодняшний день задолженность по зарплате шахтерам за январь-март полностью погашена. «Сейчас идет выплата зарплаты за март», - сказал он.

В то же время министр сообщил, что на 20 апреля задолженность государственных угледобывающих предприятий по начислениям на фонд оплаты труда (социальные отчисления) составляет 586 млн. грн. Вот и выходит, что с одной стороны погашаем, а с другой – наращиваем долг. То есть, одну дыру латаем, другая растет.

Но правительство продолжает активно искать выход из ситуации, ведь долг растет и за счет потребителей угля. В подтверждение тому слова В.Полтавца о том, что Кабмин поручил Минтопэнерго изыскать 800 млн. грн. для обеспечения расчетов с ГП «Уголь Украины» (предприятие является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Минуглепрома). По его словам, в частности, Минтопэнерго поручено изыскать за счет собственных средств 300 млн. грн., еще 500 млн. грн. привлечь в виде кредита.

Он сообщил, что на 22 апреля общая задолженность потребителей за отгруженную ГП «Уголь Украины» продукцию составляет 850 млн. грн., из них 759 млн. грн. – долги энергогенерирующих компаний, в частности, долг ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины» составляет 664 млн. грн. Кроме того, задолженность металлургических предприятий за отгруженный коксующийся уголь равняется 91 млн. грн.

Вот и выходит, что кризис угрожает нам повтором 90-х. Наверное, у многих свежо воспоминание, когда шахтеры колотили пластиковыми бутылками и своими касками по киевским мостовым, требуя «подать на пропитание». А фотки в Интернете трущоб восточного региона… А тут еще и прогноз Минуглепрома, что непокрытые убытки от реализации продукции государственными угледобывающими предприятиями в текущем году будут на уровне 9,1 млрд. грн.

По словам В.Полтавца, средняя себестоимость добычи энергетического угля составит 708 грн. за тонну, что в среднем на 55% превысит цену его реализации. Убытки по реализации энергетического угля прогнозируются на уровне 5,4 млрд. грн. Средняя себестоимость добычи коксующегося угля на госшахтах составит 1166 грн. за тонну, что в 2 раза превысит цену его реализации. Убытки от реализации коксующегося угля составят 3,7 млрд. грн.

Вот так, одни убытки. И все же, в этой критической ситуации, и не только в угольной отрасли, хочется напомнить некоторым их же страшилки – без восточного региона Украина не будет суперпромышленной державой. И кому же не помочь, как своим родным, или в предвыборном дерибане о «принадлежности» забывают?.. Просто нашим великим политикам пора перестать заниматься блокированием «в пику» друг другу трибуны парламента, а засучить рукава, или расстегнуть кошельки – кому что легче, чтобы прекратить провоцировать народ на социальный бунт, который в многострадальной Украине может разорвать и без того чуть теплящееся единство…

(УНИАН)